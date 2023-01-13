Материал приятен телу: Роскачество обнаружило лучшие махровые полотенца

В Роскачестве рассказали, полотенца каких фирм стоит брать в магазинах.
Махровое полотенце идеального качества без труда можно найти на полках российских гипермаркетов и на маркетплейсах. В список достойных торговых марок Роскачество занесло не один бренд.
«Нарушений обязательных технических регламентов не обнаружили в товарах под торговыми марками: Василиса, Вышневолоцкий Текстиль, Casa In, НТК, Тouchsoft, Cleanelly, Michelle, Sel Home, Tarrington House, Wellness, North City, Ozdilek», – отметили эксперты.
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«В этом году Роскачество исследовало семь торговых марок. Товары трех торговых марок «Василиса», «Вышневолоцкий текстиль» и Wellness исследовались ранее. Однако отметим, что для нового исследования закуплены другие модели этих производителей», – добавили в rskrf.ru.
Напомним, ранее в Роскачестве рассказали о лучшей туалетной бумаге.