Материал приятен телу: Роскачество обнаружило лучшие махровые полотенца

В Роскачестве рассказали, полотенца каких фирм стоит брать в магазинах.

Махровое полотенце идеального качества без труда можно найти на полках российских гипермаркетов и на маркетплейсах. В список достойных торговых марок Роскачество занесло не один бренд.

«Нарушений обязательных технических регламентов не обнаружили в товарах под торговыми марками: Василиса, Вышневолоцкий Текстиль, Casa In, НТК, Тouchsoft, Cleanelly, Michelle, Sel Home, Tarrington House, Wellness, North City, Ozdilek», – отметили эксперты.

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