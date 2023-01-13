«Еще не до всех дошло»: астролог Константин Дараган – про доллар

Астролог Константин Дараган не единожды давал прогнозы про американскую валюту и ее место в мировой системе. И в своем высказывании уже в 2023 году он уточнил, что его заместит.

«Разделение мира на зоны влияния однозначно будет. Гегемония доллара все. Не то что она будет все, она уже все. Просто еще не до всех дошло в полной мере», - подчеркнул астролог в своем прямом эфире на YouTube.

Национальные валюты в будущем будут подкрепляться не виртуальными, а материальными ценностями, которые нужны другим, которыми можно торговать, объясняет Дараган.

«То, что существует только в нашем воображении, и потому, что мы так договорились, - все это как раз в группе кризиса», - заметил эксперт.

То есть, если стране есть что предложить миру, то ее валюту и будет в цене. А доллар как главные деньги в системе международных расчетов изживет себя окончательно к 2027 году.

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