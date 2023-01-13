Станут еще больше: россиян предупредили об изменениях цен в квитанциях ЖКХ

ЖКХ

ЖКХ. Фото: Global Look Press 

Придется отдать больше, чем в прошлом году.

Стало известно о повышении тарифов ЖКХ.

Оказалось, что для семьи из трех человек за коммунальные услуги придется платить на 324 рубля больше. В среднем, за электричество и отопление нужно будет отдавать сумму на 9% выше показателей ноября 2022 года.

«В целом можно считать, что плата за все услуги выросла на 9%», – процитировали экспертов Минэкономразвития в osnmedia.ru.

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«Принятое решение позволит не проводить индексацию до июля 2024 года», – добавили в ведомстве.

Напомним, ранее аналитик поделилась тем, каким будет курс рубля в 2023 году.

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