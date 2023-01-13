Станут еще больше: россиян предупредили об изменениях цен в квитанциях ЖКХ

Стало известно о повышении тарифов ЖКХ.

Оказалось, что для семьи из трех человек за коммунальные услуги придется платить на 324 рубля больше. В среднем, за электричество и отопление нужно будет отдавать сумму на 9% выше показателей ноября 2022 года.