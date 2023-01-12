«Никаких жареных корочек»: диетолог рассказала, как помочь организму после январских каникул

Эксперт назвала способ привести себя в форму, заодно разгрузить печень после новогодних праздников.

Диетолог подсказала помочь своему организму благодаря меню, как для детей.

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«Блюда должны быть не многокомпонентными, не нужно есть салаты, особенно копченые и с чрезмерно солеными ингредиентами. Даже желательно [готовить так], как делают для детей: им не дают куски мяса, а подают котлеты или тефтели, чтобы легче все переваривалось», – добавила эксперт в беседе с News.ru.