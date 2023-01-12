«Никаких жареных корочек»: диетолог рассказала, как помочь организму после январских каникул

Эксперт назвала способ привести себя в форму, заодно разгрузить печень после новогодних праздников.
Диетолог подсказала помочь своему организму благодаря меню, как для детей.
«Печени и поджелудочной необходимо дать отдохнуть, поэтому питание должно быть щадящим, блюда должны быть термически обработаны, никаких жареных корочек», – отметила диетолог.
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«Блюда должны быть не многокомпонентными, не нужно есть салаты, особенно копченые и с чрезмерно солеными ингредиентами. Даже желательно [готовить так], как делают для детей: им не дают куски мяса, а подают котлеты или тефтели, чтобы легче все переваривалось», – добавила эксперт в беседе с News.ru.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как должны выглядеть настоящие молочные продукты.