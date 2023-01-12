«Будете словно изучать магический свет»: таролог назвала три знака зодиака, которых ждет удача в любви в январе

Новый год настал, а обычно в это время в жизни намечаются перемены. Астрологи уже предупредили, что ждет россиян в 2023 году. А для сайта Teleprogramma.pro раскрыла, кому повезет в любви уже в январе таролог Саона. Она выделила три знака зодиака, которым нужно уделить внимание отношениям.
Стрелец
В феврале 2023 года всем Стрельцам стоит сделать акцент на любовь к себе. Этот месяц уделите анализу своих ощущений, поразмышляйте о желаниях, насколько искренни вы сами с собой. Погружение в себя поможет перестроить отношения со второй половиной в лучшую сторону.
Семейные Стрельцы должны научиться быть терпимее к супругу/ге. В этом месяце возможны скандалы на ровном месте, которые вспыхнут от затянувшейся бытовухи и долгого отсутствия свиданий. Звезды рекомендуют решать проблемы вдвоем, с чистосердечным диалогом. Пережив этот непростой период уже в конце февраля увидите, как отношения станут улучшаться.
Холостые парни-Стрельцы в феврале вероятно еще останутся в прежнем статусе. Шансы на встречу с новой любовью не высоки, однако стоит продолжать общение в кругу друзей. Возможно, среди них уже есть потенциальный кандидат на ваше сердце.
Незамужние девушки-Стрельцы, в этом месяце должны быть крайне осторожны с флиртом и интригами. Двусмысленная фраза или взгляд могут вызвать недопонимание и распространение слухов о вас. Старайтесь быть в феврале более сдержанной, даже немного скупой на комплименты мужчинам. Если у вас есть кандидаты на серьезные отношения — продолжайте пока просто присматриваться к ним.
Стрельцы, которые уже в отношениях — в феврале вас ждет приятный сюрприз. Есть большой шанс забеременеть в этом месяце. Особенно звезды сулят удачу тем, кто уже давно хочет перейти на новый уровень.
Рыбы
В феврале 2023 года Рыбам стоит присмотреться к своим партнерам. Насколько вы чувствуете себя с ним в безопасности, верите ли его словам, как он/она к вам относятся? Это прекрасное время, чтобы решить, стоит ли продолжать отношения или нет.
Холостые парни-Рыбы, не стремитесь доказать свою сексуальность каждой девушке. Ваша напористость и самовлюбленность даст противоположный эффект. Звезды рекомендуют немного уменьшить пыл страстей в этом месяце.
Незамужние девушки-Рыбы — в феврале есть большая вероятность познакомиться с достойным кандидатом на ваше сердце в поездке. Звезды шепчут, что все может произойти как в романтическом фильме, будьте на чеку.
Семейным парам-Рыбам рекомендуется добавить романтику в отношения, причем делать это часто. Сходите в кино, ресторан, на каток, на выставку, на гончарный мастер-класс. Новые эмоции добавят яркости вашей паре и укрепят союз.
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Водолей
Водолеи, в феврале вы будете словно изучать магический свет. Люди захотят с вами больше общаться. Вы сможете увидеть среди них кто искренен, а кем движут не самые чистые помыслы.
Незамужним девушкам-Водолеям следует осторожно отнестись к знакомствам в интернете. Не раскрывайте сразу свою душу, и тем более, не отправляйте личные фотографии любого характера. При этом общение можно продолжать на уровне хороших знакомых. Однако звезды подсказывают, что стоит обратить внимание на мужчин в реальном окружении. Среди них есть парочка тех, кто уже давно присматривается к вам и не против более серьезных шагов. Используйте свой магический свет в феврале и сходите на свидание с одним из кандидатов. Результат вас приятно порадует.
Холостые парни-Водолеи, в этом месяце удача в личной жизни уже бежит к вам. В первой декаде вы сможете познакомиться с прекрасным человеком, который затронет ваше сердце не только приятной внешностью. Если не будете сильно навязчивым, то есть большая вероятность, что это знакомство перерастет в искренние, длительные отношения.
Семейные Водолеи — оставьте все интриги за порогом. В феврале 2023 года вам следует тщательнее поработать над отношениями. Звезды рекомендуют прекратить любой флирт на работе и вне дома, а лучше порадовать подарком свою вторую половинку. В конце месяца вам предстоит небольшое романтическое путешествие с любимым человеком. Не откладывайте поездку, она поможет укрепить ваш союз.
Справка Teleprogramma.pro:
Саона – таролог, потомственная ведунья арабского происхождения. Занимается не только гаданием на картах таро, но и на старинных книгах.
Саона. Фото: Teleprogramma.pro