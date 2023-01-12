«Будете словно излучать магический свет»: таролог назвала три знака зодиака, которых в январе ждет удача в любви

Холостые парни-Стрельцы в феврале, вероятно, еще останутся в прежнем статусе. Шансы на встречу с новой любовью не высоки, однако стоит продолжать общение в кругу друзей. Возможно, среди них уже есть потенциальный кандидат на ваше сердце.

Незамужние девушки-Стрельцы, в этом месяце должны быть крайне осторожны с флиртом и интригами. Двусмысленная фраза или взгляд могут вызвать недопонимание и распространение слухов о вас. Старайтесь быть в феврале более сдержанной, даже немного скупой на комплименты мужчинам. Если у вас есть кандидаты на серьезные отношения — продолжайте пока просто присматриваться к ним.

Стрельцы, которые уже в отношениях, в феврале вас ждет приятный сюрприз. Есть большой шанс забеременеть в этом месяце. Особенно звезды сулят удачу тем, кто уже давно хочет перейти на новый уровень.

Рыбы

В феврале 2023 года Рыбам стоит присмотреться к своим партнерам. Насколько вы чувствуете себя с ним в безопасности, верите ли его словам, как он/она к вам относятся? Это прекрасное время, чтобы решить, стоит ли продолжать отношения или нет.

Холостые парни-Рыбы, не стремитесь доказать свою сексуальность каждой девушке. Ваша напористость и самовлюбленность даст противоположный эффект. Звезды рекомендуют немного уменьшить пыл страстей в этом месяце.

Незамужние девушки-Рыбы, в феврале есть большая вероятность познакомиться с достойным кандидатом на ваше сердце в поездке. Звезды шепчут, что все может произойти как в романтическом фильме, будьте на чеку.

Семейным парам-Рыбам рекомендуется добавить романтику в отношения, причем делать это часто. Сходите в кино, ресторан, на каток, на выставку, на гончарный мастер-класс. Новые эмоции добавят яркости вашей паре и укрепят союз.