Минкульт гарантирует: в России снимут продолжение «Гостьи из будущего»

Стало известно, что любителей советского кино порадуют продолжением легендарного фильма «Гостья из будущего».
Министр культуры России Ольга Любимова обозначила картины, съемки которых в 2023 году будет спонсировать государство. В списке оказался и новый фильм о главной героине «Гостьи из будущего».
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«В планах картины «По щучьему велению», «Бременские музыканты», «Волшебник Изумрудного города». И продолжение «Гостьи из будущего»», – процитировали Любимову kp.ru.