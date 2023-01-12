Минкульт гарантирует: в России снимут продолжение «Гостьи из будущего»

Главная героиня фильма «Гостья из будущего»

Главная героиня фильма «Гостья из будущего». Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»

В ведомстве будут выделять средства на кинокартины для семейного просмотра.

Стало известно, что любителей советского кино порадуют продолжением легендарного фильма «Гостья из будущего».

Министр культуры России Ольга Любимова обозначила картины, съемки которых в 2023 году будет спонсировать государство. В списке оказался и новый фильм о главной героине «Гостьи из будущего».

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«В планах картины «По щучьему велению», «Бременские музыканты», «Волшебник Изумрудного города». И продолжение «Гостьи из будущего»», – процитировали Любимову kp.ru.

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