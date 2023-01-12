Минкульт гарантирует: в России снимут продолжение «Гостьи из будущего»

Стало известно, что любителей советского кино порадуют продолжением легендарного фильма «Гостья из будущего».

Министр культуры России Ольга Любимова обозначила картины, съемки которых в 2023 году будет спонсировать государство. В списке оказался и новый фильм о главной героине «Гостьи из будущего».