Обошел даже поп-короля: Григорий Лепс стал самым высокооплачиваемым артистом в России

Стало известно, кто обогнал Филиппа Киркорова по размеру гонорара.

Самым дорогим артистом среди российских звезд оказался Григорий Лепс. Несмотря на скандал вокруг драки певца, слушатели не перестали любить Лепса.

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В новогодние праздники гонорар Григория Лепса составил 120 тысяч евро. А это почти девять млн рублей.

«Лепс сейчас №1 в шоу-бизнесе, и у него почти всегда полный солд-аут. Скандалы пошли певцу только на пользу, лишний раз подтвердив его образ нормального русского мужика, который может и кулаками помахать в запале, и разрулить потом этот конфликт так, что ни у кого не останется претензий», — отметили в kp.ru.