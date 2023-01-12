В Роспотребнадзоре рассказали, как должны выглядеть настоящие молочные продукты

Россиянам объяснили, как не ошибиться с выбором молочной продукции.
Специалисты Роспотребнадзора отметили, что нужно обращать внимание на два момента при покупке молочки.
Во-первых, посмотрите на состав продукта. В составе не должны быть указаны растительные жиры и химические добавки. Обычно такие товары подписаны как «молокосодержащий продукт».
Во-вторых, не стоит игнорировать стоимость молочного продукта. Продукт с растительным жиром будет стоит дешевле.
«Из названий молокосодержащих продуктов должно быть понятно, что они содержат заменители молочного жира. В обновленном техрегламенте написано: «В наименование должны быть включены слова «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, а также информация о технологии их производства», — написали специалисты.
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«Например, на том, что раньше можно было называть «сыр», теперь должно быть написано «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра», — добавили на официальном сайте Роспотребнадзора.
Напомним, ранее в Роскачестве рассказали о лучших и худших марках молока.