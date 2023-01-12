В Роспотребнадзоре рассказали, как должны выглядеть настоящие молочные продукты

Россиянам объяснили, как не ошибиться с выбором молочной продукции.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что нужно обращать внимание на два момента при покупке молочки.

Во-первых, посмотрите на состав продукта. В составе не должны быть указаны растительные жиры и химические добавки. Обычно такие товары подписаны как «молокосодержащий продукт».

Во-вторых, не стоит игнорировать стоимость молочного продукта. Продукт с растительным жиром будет стоит дешевле.

«Из названий молокосодержащих продуктов должно быть понятно, что они содержат заменители молочного жира. В обновленном техрегламенте написано: «В наименование должны быть включены слова «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, а также информация о технологии их производства», — написали специалисты.

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