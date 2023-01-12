«Наши запасы иссякли»: «Пятерочка» сделала важное заявление о скидках на товары, которые сметают вмиг

Еще недавно в магазинах был сильный ажиотаж. К Новому году с прилавков сметали продукты. Найти свежую зелень или зеленый горошек было особенно сложно. Однако в сети магазинов «Пятерочка» остались запасы товары, который теперь будет продаваться по новой цене. Если поспешите, то успете купить продукты со скидками.