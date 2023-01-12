«Наши запасы иссякли»: «Пятерочка» сделала важное заявление о скидках на товары, которые сметают вмиг

Еще недавно в магазинах был сильный ажиотаж. К Новому году с прилавков сметали продукты. Найти свежую зелень или зеленый горошек было особенно сложно. Однако в сети магазинов «Пятерочка» остались запасы товары, который теперь будет продаваться по новой цене. Если поспешите, то успете купить продукты со скидками.
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«Наши запасы иссякли! Пора пополнять, ловите скидки на 10–16 января. Кукуруза и горошек Global Village — цена недели 59,99 рублей. Подсолнечное масло «Золотая семечка» — цена недели 109,90 рублей. Средства для стирки Persil — скидка 40%. Батончик Picnic Big — скидка 42%», — сообщили в торговой сети
А также объявлено, что 14 января только в «Пятерочке» будет скидка 15% на товары из категорий «косметика и бытовая химия», об этом говорится в Telegram-канале торговой сети.