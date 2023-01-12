Россияне получат более 31 000 рублей: кому положены деньги с 16 января

Отмечается, что минимальная сумма выплат составляет 7 667 рублей, а максимальная — 31 282 рубля.

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Также в Социальном фонде пояснили, что претендовать на выплату могут те, кто ухаживают за ребенком во время отпуска, пока малышу не исполнится 1,5 года. Чтобы получить средства, нужно подать заявление работодателю.

Следует знать, что за малышом может ухаживать не только мать, но и отец, а также другие родственники или опекуны. Для оформивших пособие деньги придут на карту с 16 января, сообщает Ussurmedia.ru.