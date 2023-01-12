Звезды озолотят: знаки зодиака, которые заработаю гору денег до 22 января

Особенно успешными будут Тельцы. Они смогут продвинутся по карьерной лестнице или даже обрести новую работу. Так как они успешно будут трудится и проявятся себя, их порадуют финансы. Они смогут позволить себе купить то, о чем давно мечтали.А часть денег также смогут вложить в перспективные проекты.

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Напряженный период завершится у Близнецов. Они не только получат приличное материальное вознаграждение за свои труды и заботы, но еще и смогут позволить себе развлечения. Особенно успешные позволят себе устроить отдых.

А вот Львам звезды сулят профессиональные перспективы. Они могут поменять место работы, если этого хотели, но не решались. Также они вполне могут взяться за новый проект. Львы будут успешны, если настроятся на сотрудничество и пойдут на компромиссы. С деньгами проблем не возникнет, поэтому они смогут позволить себе неожиданные покупки.

Порадует финансовыми перспективами следующая неделя Козерогов. Но им нужно приложить усилия, чтобы все удалось. Однако этот знак зодиака не пугается трудностей. Они привыкли добиваться любимых целей с помощью усердия и труда, пишет портал Marie Claire.