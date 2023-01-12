Без консервантов и антибиотиков: Роскачество обнаружило лучшее куриное филе

Почти в каждом доме есть мясо и все чаще люди покупают легкое мясо, так как стараются вести здоровый образ жизни. Примечательно, что даже белое мясо может быть вредным. Уже давно ни для кого не секрет, что куриц выращивают на фермах и порой филе могут накачивать водой для веса недобросовестные заводчики. Якобы куриц даже выращивают на антибиотиках и гормонах роста.