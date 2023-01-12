Без консервантов и антибиотиков: Роскачество обнаружило лучшее куриное филе

Почти в каждом доме есть мясо и все чаще люди покупают легкое мясо, так как стараются вести здоровый образ жизни. Примечательно, что даже белое мясо может быть вредным. Уже давно ни для кого не секрет, что куриц выращивают на фермах и порой филе могут накачивать водой для веса недобросовестные заводчики. Якобы куриц даже выращивают на антибиотиках и гормонах роста.
Специалисты Роскачества назвали лучшую торговую марку куриного филе, которая отлично подойдет для приготовления вкусного ужина.
Отмечается, что в ходе исследования проверили товары 15 торговых марок. Филе оценивалось по десяти критериям.
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И эксперты назвали лучше куриное филе. Им стала продукция торговой марки «Ярославский бройлер». Микробиологические показатели продукта полностью соответствуют норме. Более того, антибиотиков в составе филе не обнаружено. Также отмечается, что содержание нитрита натрия, который используют для окраски мяса, не превышают нормы. Еще одним плюсом стало то, что консервантов в этом филе также нет.
Внешний вид и консистенция продукта соответствует товарной категории.