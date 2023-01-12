Минус 7% с карты у каждого: россияне массово потеряют деньги в 2023 году — раскрыл эксперт

Россияне могут смело отнять от 5 до 7% от своих годовых доходов в 2023 году. И это абсолютно неизбежно — каждый из нас потеряет часть денег.

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Все дело в инфляции, которую предрекли аналитики в текущий период и огласил Центробанк. Впрочем, в 2022 году мы с вами потеряли еще больше, поскольку в это непростое время инфляция составила 12%. Поэтому можно даже говорить, что ситуация улучшится.

Но с другой, в прошлом году были проиндексированы пенсии и социальные выплаты, а в 2023 году этого не ожидается, что неизменно ударит по кошельку социально незащищенных граждан.