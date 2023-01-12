Еще 11 дарксторов: «Магнит» сделал новый шаг в онлайн-продаже продуктов

Сеть магазинов «Магнит» отчиталась, что открыла в 2022 году 11 дарксторов, теперь их общее количество достигло 31 (29 в Москве и 2 в Петербурге). Речь идет об особых магазинах-складах, ориентированных на сборку онлайн-заказов для клиентов сервиса «Магнит Доставка».
К этому приложению в ушедшем году было подключено 1550 магазинов в 57 регионах России. При этом 70% выручки всех сервисов электронной коммерции компании приходит из точек за пределами Москвы и Петербурга.
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«Магнит» развивает не только собственный проект онлайн-доставки, но и сотрудничает с партнерами — «Сбермаркет», «Яндекс.Еда», Delivery Club и другими. Средний чек пользователя «Магнит Доставки» составляет 1450 рублей — это на 20% больше, чем в совместных с другими сервисами онлайн-каналах.
По материалам ТАСС.