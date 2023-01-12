Еще 11 дарксторов: «Магнит» сделал новый шаг в онлайн-продаже продуктов

Сеть магазинов «Магнит» отчиталась, что открыла в 2022 году 11 дарксторов, теперь их общее количество достигло 31 (29 в Москве и 2 в Петербурге). Речь идет об особых магазинах-складах, ориентированных на сборку онлайн-заказов для клиентов сервиса «Магнит Доставка».

К этому приложению в ушедшем году было подключено 1550 магазинов в 57 регионах России. При этом 70% выручки всех сервисов электронной коммерции компании приходит из точек за пределами Москвы и Петербурга.