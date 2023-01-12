На 9 градусов ниже нормы: ряд регионов России встретит старый Новый год аномальными морозами

К старому Новому году в России ожидаются аномальные морозы. В Иркутской области 12–14 января похолодает до −58 градусов, в Якутии — до −63, в Красноярском крае — до −55. Аномально холодная погода также прогнозируется в Оренбургской, Пензенской, Саратовской областях — на 9 градусов ниже нормы.

Об этом сообщил, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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