Какой парфюм стоит дешево, а держится весь день: исследование экспертов

Эксперты «МаркиКачества» исследовали женские духи и выявили максимально стойкие среди них.

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Естественно, что первые места занял парфюм, который отличается высокой стоимостью, ведь произвести качественные духи, которые будут держаться на теле весь день – удовольствие не из дешевых.

На первое место они поставили восточный аромат Versace Crystal Noir, на второе – гурманские духи Montale Intense Cafe, на третье – нишевый парфюм с нотками шоколада Tom Ford Black Orchid. Все они стоят от 8,5 тысяч до 25 тысяч рублей (флакон – 100 мл).

Вместе с тем в десятку лидеров по стойкости попали и вполне демократичные духи Trussardi Donna Trussardi 2011. Их в настоящий момент можно приобрести всего 5 тысяч рублей во флаконе в 100 мл. Они долго расходуются и высоко ценятся дамами по всему свету за женственный сладковатый аромат.

Источник: markakachestva.ru.