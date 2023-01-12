Эта смешная цифра все ближе! Прогноз аналитика о курсе доллара начинает сбываться — какой

В последнее время не проходит и дня, чтобы с торгов на Московской бирже не приходило печальное для доллара известие: валюта демонстрирует стабильное падение.

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12 января та же история: курс доллара опустился до отметки в 68 рублей, что произошло впервые с 26 декабря 2022 года.

Вместе с тем член Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев убежден, что валюта США будет падать и дальше. Вполне вероятно, что она достигнет цифры в 64 рубля в 2023 году.

Источник: News.ru.