Доллар обрушился на торгах! Такого не было с прошлого года — евро и юань тоже ниже плинтуса

Не так давно скептики говорили об обрушении рубля на фоне неутешительных торгов в конце года. Напомним, тогда отечественная валюта стала стремительно понижать свои курсы на фоне доллара и евро.

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Американская валюта стала превышать 70 рублей и аналитики заговорили о росте доллара до 80 и даже до 90 рублей.

Однако финансовые эксперты напоминали, что эта история повторяется в конце абсолютно каждого года, когда к доллару возрастает интерес.

Новые торги на Мосбирже 12 января поразили многих, сегодня доллар обрушился до 68 рублей, это произошло впервые с 26 декабря 2022 года. Евро тоже понизился до 73 рублей, юань упал до 10 рублей.