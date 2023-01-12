Когда в 2023 году стоит ждать длинные выходные

Новогодние праздники закончились. Когда теперь еще удастся посидеть несколько дней дома?
Юристы напомнили, что тех, кто работает в стандартном графике 5/2, в 2023 году ждут 118 нерабочих и праздничных дней.
В этот раз 1 и 8 января выпали на воскресенье. Правительство учло этот нюанс и компенсировало его в феврале: в последнем месяце зимы люди будут отдыхать четыре дня подряд — с 23 по 26 числа — в рамках празднования Дня защитника Отечества.
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В марте в честь Международного женского дня выходной будет только один — в среду, 8 марта. Зато первые майские праздники начнутся в субботу, 29 апреля, и закончатся 1 мая, в понедельник. А вторые продлятся четыре дня — с 6 по 9 мая.
Также по три дня отдыха ждут граждан на День России — с 10 по 12 июня и в День народного единства — с 4 по 6 ноября.
По материалам сайта Pensnews.