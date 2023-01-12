Когда в 2023 году стоит ждать длинные выходные

Новогодние праздники закончились. Когда теперь еще удастся посидеть несколько дней дома?

Юристы напомнили, что тех, кто работает в стандартном графике 5/2, в 2023 году ждут 118 нерабочих и праздничных дней.

В этот раз 1 и 8 января выпали на воскресенье. Правительство учло этот нюанс и компенсировало его в феврале: в последнем месяце зимы люди будут отдыхать четыре дня подряд — с 23 по 26 числа — в рамках празднования Дня защитника Отечества.

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