90 рублей?! Россиянам озвучили шокирующие цифры по курсу доллара

Экономист и бизнес-тренер Денис Ракша ужаснул своим прогнозом касательно курса доллара. Ведь сейчас американская валюта активно падает и уже достигла на торгах цифры всего в каких-то 68,5 рубля. Оптимисты рассчитывали, что она уменьшится еще больше, но эксперт полагает иначе.

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Он допустил, что доллар может достигнуть в 2023 году цифры в 85 и даже 90 рублей. И этот курс Центробанку еще придется сдерживать, пишет КП.

Ракша также рассудил об инфляции в России, эксперт полагает, что она не превысит 7% (в 2022 году была 12%).