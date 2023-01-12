Не сможете зайти в Сбербанк: озвучили новые правила для россиян

Россияне до сих пор адаптируются к санкциям, которые накладывает на наших сограждан Запад. Поначалу многие из соотечественников были шокированы ограничениями, однако сейчас страна адаптируется к ним, предлагая свои товары и услуги, вводя новые технологии.
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Сбербанк тоже оказался под прицелом иностранных санкций, однако кредитно-финансовая организация с легкостью справляется с ними, ведь у нее квалифицированные сотрудники и партнеры.
По данным портала akket.com, в настоящий момент из-за санкций Сбербанк не смог получить сертификат на протокол HTTPS с шифрованием для интернет-ресурсов и сервисов организации. Но это не стало проблемой для Сбера, ведь сейчас его выдает Минцифры России.
Есть, правда, нюанс: новый сертификат не поддерживается в Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge и в прочих популярных интернет-браузерах.
Поэтому, чтобы и далее заходить на интернет-ресурсы Сбербанка, клиентам необходимо установить российские сертификаты на свои электронные устройства.