Не сможете зайти в Сбербанк: озвучили новые правила для россиян

Россияне до сих пор адаптируются к санкциям, которые накладывает на наших сограждан Запад. Поначалу многие из соотечественников были шокированы ограничениями, однако сейчас страна адаптируется к ним, предлагая свои товары и услуги, вводя новые технологии.

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Сбербанк тоже оказался под прицелом иностранных санкций, однако кредитно-финансовая организация с легкостью справляется с ними, ведь у нее квалифицированные сотрудники и партнеры.