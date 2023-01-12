Работающие пенсионеры рискуют лишиться пенсии: экономисты посчитали, так будет выгодно государству

На днях экономисты, ученые РАНХИГС Виктор Ляшок и Юрий Горлин, в своей статье «Факторы роста пенсий в долгосрочной перспективе» выдвинули инициативу перестать платить пенсии работающим пенсионерам.

Идея основана на выгоде для государства, которую оно получит, если лишит права на пенсионное обеспечение трудоустроенных бабушек и дедушек.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Ляшок и Горлин просчитали, что если с 1 января 2025 года принять за предельное значение возможного дохода работающего пенсионера сумму в 1 млн рублей, то экономически решение лишить их пенсий появится сразу же. Сэкономленное таким образом на пожилых предлагается направлять на «ускоренную индексацию» пенсий неработающих пенсионеров.

По материалам Pensnews