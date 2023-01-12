«Здесь и сейчас»: что будет 12 января — потом не говорите, что Василиса Володина не предупреждала!

Астролог Василиса Володина не оставляет людей без прогнозов на каждый день. 12 января эксперт по звездам исключений делать не стала и поспешила предупредить подписчиков, что их накроют хлопоты по дому, рутинные, но приятные — по крайней мере, в этот день.

На работе не следует забывать об окружающих. Забота о них обернется пользой и вам самим.

«День, когда повседневные заботы радуют. Земной трин светил помогает жить здесь и сейчас, навести порядок в ежедневнике, уйму всего переделать по дому. На работе уделите внимание подчиненным, помогите младшим коллегам. Результатом будет искренняя благодарность, ощущение чистоты и исключительной полезности прошедшего дня», — дала прогноз эксперт в Telegram.

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