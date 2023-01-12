Россиянам с детьми выделят по 200 тысяч рублей на нужды: погашение ипотеки, ремонт квартиры

Россиянам с детьми выделят по 200 тысяч рублей на нужды: погашение ипотеки, ремонт квартиры

Российским семьям выделят крупные суммы. Фото: Global Look Press

Выплата дается гражданам безвозмездно.

Российские многодетные семьи получат по 200 тысяч рублей на различные нужды, связанные с жильем. Средства дают вместо земельного участка, если граждане пожелают.

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Деньги разрешено использовать для погашения ипотечного кредита, приобретения жилья, строительства и реконструкции дома, пишет MK.RU.

Также в некоторых регионах этот список имеет расширенный перечень вариантов применения выделенных финансов.

Например, в Воронежской обрасти 200 тысяч разрешено потратить на строительные материалы, ремонт квартиры или дома, а также на создание проекта нового жилища.

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