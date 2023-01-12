Семьям за ребенка дадут денег: почти 190 тысяч в 2023 году

Уже с 1 февраля российские семьи могут рассчитывать на повышенный материнский капитал. Его проиндексировали более чем на 12%. Деньги выплатят, даже если родители уже получали маткапитал за первого ребенка. В этом случае после повышения единовременная господдержка от государства за второго ребенка составит 189 524 рублей.

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Сам маткапитал вырос до 779 094 рублей. Эту сумму выплатят, если в семье появился второй и последующие дети, в случае если родители еще ни разу не получали сертификат. А за первого ребенка МСК подрос до 589 569 рублей, сообщает ТАСС.