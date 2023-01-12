На каждого из нас могут взять кредит мошенники: как избежать беды

Каждый из нас отправлял по почте или в мессенджере копии документов, иногда так просят сделать даже в госорганах. Однако, если вы не хотите до конца своей жизни оплачивать за кого-то нечистоплотного кредит, никогда так не поступайте.

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Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказал, как минимизировать риск, но он же заметил, что полностью избежать нападок мошенников фактически невозможно. Они стали невероятно изворотливы и придумывают все новые и новые схемы отъема денег у населения.