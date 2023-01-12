«Вложения окупятся»: что нужно сделать 12 января, чтобы преуспеть, рассказал Глоба

Известный астролог Богдан Глоба, сын Павла и Тамары Глоба, регулярно рассказывает россиянам, как выстраивается обстановка на небе и чего в связи с этим ждать на Земле. Ведь планеты и их взаимодействие напрямую влияют на жизнь и поступки людей.

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В новый день января, 12 числа, Глоба-младший сделал прогноз и предупредил людей, что можно преуспеть. Только при одном условии – идти нужно до конца.