Более чем на 12%: материнский капитал уже с 1 февраля увеличится

Материнский капитал с 1 февраля увеличится. Его размер будет выше на 12,4%. Таким образом, за первенца семьям будет положено 589,5 тыс. рублей, что на 65,5 тыс. рублей больше, чем в прошлом году, а за второго и последующих детей – уже 779 тыс. рублей, это на 85,9 тыс. рублей выше показателя 2022 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Тратить деньги из материнского капитала можно лишь на ограниченные статьи расходов. Это улучшение жилищных условий, образование ребенка, социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями. Также средства МСК можно использовать на накопление пенсии мамы, либо выплаты на второго ребенка до трех лет. Выдает маткапитал Социальный фонд России, бывший ПФР.

По материалам сайта ТАСС