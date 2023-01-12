Более чем на 12%: материнский капитал уже с 1 февраля увеличится

Дети

Дети. Фото: Global Look Press

Семьи с детьми будут иметь больше денег.

Материнский капитал с 1 февраля увеличится. Его размер будет выше на 12,4%. Таким образом, за первенца семьям будет положено 589,5 тыс. рублей, что на 65,5 тыс. рублей больше, чем в прошлом году, а за второго и последующих детей – уже 779 тыс. рублей, это на 85,9 тыс. рублей выше показателя 2022 года.

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Тратить деньги из материнского капитала можно лишь на ограниченные статьи расходов. Это улучшение жилищных условий, образование ребенка, социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями. Также средства МСК можно использовать на накопление пенсии мамы, либо выплаты на второго ребенка до трех лет. Выдает маткапитал Социальный фонд России, бывший ПФР.

По материалам сайта ТАСС

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