Работающим пенсионерам повышать пенсию в 2023 году будут по-новому: надо уволиться

Работающие пенсионеры не имели права по закону на повышение своей пенсии в общем порядке. И им пересчитывали выплату только за счет тех страховых взносов, которые были уплачены за него работодателем в предыдущем году. А вот если человек увольняется, тогда ему прибавляют пенсию на все «пропущенные» им за время трудовой деятельности индексации.

Однако, в 2023 году появились изменения, которые напрямую касаются категории работающих бабушек и дедушек. Им будут повышать пенсию по-новому. Ранее перерасчет им на се пропущенные индексации производился в течение трех месяцев после увольнения, теперь же решено делать это намного быстрее – в течение двух.

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Только важно, чтобы человек не работал как минимум месяц, тогда возникает право на индексацию. То есть, по сути, чтобы получить прибавку к своей пенсии, пожилой сотрудник должен уволиться.

По материалам сайта «Интересная Россия»