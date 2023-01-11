Пенсионеров ждет повышение выплат: изменения в прибавке произойдут с 15 января

В России существуют доплаты для пенсионеров. Сумма начислений зависит от стажа и региона проживания. На этот раз стало известно, что неработающих пенсионеров ожидает повышение выплат. Изменение касаются тех, кто получает ниже регионального прожиточного минимума. Отмечается, что сумму доплаты к пенсии проведут до этого уровня.
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Также в сообщении сказано, что для повышение социальной доплаты не требуется заявление. Процедура будет проводится индивидуально, так как многое зависит от региона.
В таком случае, если пенсионер проживает в Москве, то там прожиточный минимум составляет 16 257 рублей. Если житель столицы получает меньше этой суммы, ему сделают надбавку к социальной доплате.
Также добавим, что многие россияне получат увеличенную пенсию уже с 15 января. Однако это зависит от даты выплат. Напомним, что обычно они проводятся с 3 по 25 число каждого месяца, сообщает «ФедералПресс».