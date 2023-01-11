Мрачные прогнозы сбываются: цены на продукты с Нового года выросли уже на 12 процентов — что будет дальше

Цены на морковь, репчатый лук и свеклу в среднем по РФ выросли на 6,7, 6,25 и на 5,4% соответственно. Капуста и картофель стали дороже на 2,35 и 2,02%, а яблоки и бананы — на 1,52 и 1,03%.

Мясо кур с начала года подорожало на 0,2%, свинина и говядина — на 0,04% и на 0,1%. Вареная колбаса выросла в цене в среднем на 0,62%, полукопченая и копченая — на 0,13%.

То есть можно говорить, что прогнозы аналитиков по поводу роста цен оправдались. И надеяться на снижение вряд ли стоит.

По материалам 1prime.ru