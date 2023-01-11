Новая крупная выплата: пенсионерам намерены выплачивать 75 тысяч рублей в честь Дня Победы

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Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов пояснил что выплата планируется в честь Дня Победы. Отмечается, что выплату получат не только ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, но и вдовы погибших военнослужащих в этот период. Сумму планируют начислять и обладателям знаков «Житель осажденного Севастополя» и «Житель блокадного Ленинграда».

По подсчетам депутатов, на выплату могут претендовать около 411 700 россиян, сообщает «НСН».