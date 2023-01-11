Новая крупная выплата: пенсионерам намерены выплачивать 75 тысяч рублей в честь Дня Победы

Пенсионер

Пенсионерка. Фото: Global Look Press

В Госдуму внесли новый законопроект. Он будет касаться участников Великой Отечественной войны.

В России десятки миллионов пенсионеров. Из них меньше полумиллиона — участники Великой Отечественной войны. Именно им пообещали новую выплату. В Госдуму внесли законопроект, в котором речь идет о начислении крупной суммы денег ветеранам ежегодно. Депутаты предложили выплачивать им 75 тысяч рублей.

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Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов пояснил что выплата планируется в честь Дня Победы. Отмечается, что выплату получат не только ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, но и вдовы погибших военнослужащих в этот период. Сумму планируют начислять и обладателям знаков «Житель осажденного Севастополя» и «Житель блокадного Ленинграда».

По подсчетам депутатов, на выплату могут претендовать около 411 700 россиян, сообщает «НСН».

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