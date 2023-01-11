В Роспотребнадзоре прокомментировали отмену крещенских купаний

11 января стало известно, что мэрия Красноярска отменила крещенские купания на открытых водоемах города из-за эпидемиологической ситуации. Региональный руководитель Роспотребнадзора Дмитрий Горяев объяснил это тем, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ в крае превышен на 61,5%.

Так и любой регион или город может отменить крещенские купания, пояснили пресс-службе федерального Роспотребнадзора.

«Решения о проведении тех или иных массовых мероприятий в регионах принимаются на уровне региональных органов исполнительной власти в зависимости от эпидсиутации», - цитирует ТАСС ответ надзорного ведомства.

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