В Роспотребнадзоре прокомментировали отмену крещенских купаний

11 января стало известно, что мэрия Красноярска отменила крещенские купания на открытых водоемах города из-за эпидемиологической ситуации. Региональный руководитель Роспотребнадзора Дмитрий Горяев объяснил это тем, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ в крае превышен на 61,5%.
Так и любой регион или город может отменить крещенские купания, пояснили пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
«Решения о проведении тех или иных массовых мероприятий в регионах принимаются на уровне региональных органов исполнительной власти в зависимости от эпидсиутации», - цитирует ТАСС ответ надзорного ведомства.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
По данным Роспотребнадзора на 10 января, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России за первую неделю года снизился на 52%. В циркуляции возбудителей заболеваний по-прежнему преобладают вирусы гриппа, их доля среди респираторных инфекций составляет 83%. Обстановка с коронавирусом оценивается специалистами как достаточно стабильная.