В России могут отменить пенсии по старости — экономист

В России могут полностью отказаться от пенсий по старости. Такой вывод сделал экономист Сергей Жаворонков. По его словам, пенсионный возраст уже повысили и опять ведутся разговоры о его повышении.

«Так почему вообще не отменить пенсии? Государство может выплачивать деньги только инвалидам, а остальные люди могут сами откладывать себе деньги», — заявил он.

В свою очередь, ярославский депутат Дмитрий Петровский предложил отменить понятия пенсионный возраст и Пенсионный фонд.

«Сколько работать, на что и как будет жить после выхода на отдых должен определять сам человек», — отметил он.

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