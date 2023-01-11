Почему на самом деле Wildberries списывает деньги за возврат бракованных товаров

В Сети жалуются, что представители компании Wildberries списывают деньги за возврат за бракованные товары. То есть приехала вам разбитая ваза, к примеру, вы ее возвращаете, а маркетплейс списывает с вашей карты 100 рублей.

Адвокат Анатолий Адамов считает, что это неправомерно и несправедливо.

«Здесь расчет именно на то, что человек не захочет связываться, отстаивая свои права из-за ста рублей, ведь услуги юриста обойдутся намного дороже. Хотя само правило незаконно: статьей 18-й Закона «О защите прав потребителей» предусмотрено, что при обнаружении недостатков в товаре покупатель в любой момент имеет право потребовать замены или уменьшения стоимости или вовсе отказаться от товара.

А продавец должен возместить не только стоимость товара, но и все затраты, которые понес покупатель», — заявил эксперт Teleprogramma.pro.

В данном случае, по словам юриста, надо писать претензию на адрес Wildberries в Федеральную антимонопольную службу.

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