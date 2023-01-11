Длинные новогодние каникулы, возможно, были в последний раз

Среди россиян провели опрос на эту тему, и треть опрошенных (точнее, 36%) поддержали идею сократить продолжительность зимних каникул. Опрос проводили аналитики Rambler & Co, и они выяснили интересные подробности.

Оказывается, 46% респондентов не знают, чем себя занять в эти 10 дней. 22% признались, что им не нравится холодная зимняя погода. Еще 17% равнодушны к каникулам, потому что в силу профессии должны работать в эти дни.

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