Скорее спасайте свои деньги! Аналитик предрек грядущую беду в экономике

Автор стратегий «Усиленные инвестиции» Кирилл Кузнецов заявил, что девальвации в России в 2023 году фактически не избежать. По его мнению, она может дойти до 30%, в этом случае доллар вырастет до 100 рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Естественно, что при таком раскладе нужно как можно быстрее позаботиться о своих накоплениях, которые могут просто испариться в любой момент при кризисных явлениях.

Аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт считает хорошей идеей приобрести иностранную валюту. По мнению эксперта, вкладываться сейчас стоит в доллары США и Гонконга, также в арабский дирхам и китайский юань. Делать это лучше в равных долях.

Источник: tatar-inform.ru, bcs-express.ru.