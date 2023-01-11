За что плата? Россияне в ужасе от нового налога — плати или сиди дома

Как пишет сайт akket.com, деньги, которые берут с водителей за проезд по хорошим дорогам, многие граждане тоже воспринимают как налог.

Люди недоумевают, за что им приходится платить, ведь по логике дороги и так должны быть качественными, ведь каждый из нас отстегивает в казну ежемесячно на них из собственного кармана.

И вот очередная неприятная новость для автовладельцев! На популярной трассе Москва – Санкт-Петербург увеличили стоимость проезда на 50–100 рублей! Люди в ужасе от этого, но все равно раскошеливаются, ведь выбора никакого: или плати, или сиди дома.