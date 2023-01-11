Это просто бадяга! Средство за копейки в салонах впихивают как дорогой пилинг — делайте сами

Блогер Krasota Moya на своем YouTube-канале раскрыла секрет многих косметологов, которые продают за тысячи в своих салонах так называемый «Морской пилинг».

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Как утверждает блогер, на самом деле это обычная бадяга, купленная в аптеке примерно за 80 рублей и доведенная до консистенции сметаны при помощи воды. Krasota Moya делает процедуру очищения кожи в домашних условиях и хорошо экономит деньги.

Бадяга — это измельченная пресноводная губка, поэтому пилинг из нее абсолютно натуральный.

Блогер наносит состав на лицо, массирует несколько минут, пока не почувствует жжение и оставляет на 20–30 минут (в зависимости от чувствительности кожи). Кожный покров должен сильно покраснеть. Затем бадягу нужно смыть с лица и ждать эффекта дня 3–4. После этого верхний слой эпидермиса сойдет и оставит под собой ровный молодой слой.