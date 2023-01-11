С 12 января россиян начнут массово штрафовать по камерам на улицах: до 200 тысяч рублей

В России на государственном уровне решили навести порядок на дорогах. Ведь многие водители ведут себя так, словно они не собираются жить на этой планете, выбрасывая за окно окурки, бутылки и даже пакеты с мусором.
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Теперь с помощью камер на улицах, а также специальных алгоритмов таких нарушителей будут целенаправленно выявлять и штрафовать.
Уже с 12 января горе-водителям могут прилететь внушительные чеки, вплоть до 200 тысяч рублей, в зависимости от объема выброшенного мусора, транспортного средства, региона, где было совершено нарушение и прочих факторов.
Источник: akket.com.