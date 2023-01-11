Выше 80 рублей! Новый устрашающий курс доллара вывел из себя народ – судорожно считают капитал

Выше 80 рублей! Новый устрашающий курс доллара вывел из себя народ – судорожно считают капитал

Доллары. Фото: Global Look Press

Несмотря на падение курса американской валюты, ей пророчат взлет.

Курс доллара в последнее время стал падать на торгах Мосбиржи и держится в районе 70 рублей. Некоторые эксперты стали говорить, что вскоре он должен достигнуть 65 рублей.

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Однако финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что уже в январе американская валюта, напротив, совершит скачок вверх. Новый курс доллара вывел из себя тех, кто рассчитывал совсем на иные цифры.

«Поскольку в январе рубль несколько раз ослаблялся на 23%, то есть риски тестирования долларом уровня 80 рублей с подъемом в моменте до 82 рублей», – ужаснул Антонов.

По мнению эксперта, стабильность доллар в любом случае не будет показывать. И те, кому это важно, должны пристально следить за торгами. В любом случае валюта США не станет понижаться и ее курс устаканится в районе 80-82 рублей.

Источник: «Прайм».

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