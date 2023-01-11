«Не стоит загадывать желания»: какие приметы на 11 января можно соблюдать по сей день

Как и много лет назад, 11 января в этом году – морозное время. На Руси считалось, что в Страшный день не стоит гулять. А лучше переждать неблагоприятный день в ожидании оттепели.

Народ верил, что в этот день разгуливает нечистая сила. Поэтому старались лишний раз не выводить детей на улицу днем. А ночью остерегались даже взрослые.

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В современном мире в нечисть уже не верят. Но приметы предков некоторые слушают до сих пор.