«Не стоит загадывать желания»: какие приметы на 11 января можно соблюдать по сей день

Как и много лет назад, 11 января в этом году – морозное время. На Руси считалось, что в Страшный день не стоит гулять. А лучше переждать неблагоприятный день в ожидании оттепели.
Народ верил, что в этот день разгуливает нечистая сила. Поэтому старались лишний раз не выводить детей на улицу днем. А ночью остерегались даже взрослые.
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В современном мире в нечисть уже не верят. Но приметы предков некоторые слушают до сих пор.
Так, например, в Страшный день не советую давать в долг, стричь волосы или печалиться.
«В этот день не стоит загадывать желания – они будут сбываться, но наоборот. Поэтому строго запрещено желать людям здоровья и счастья», – отметили в vnimanie.pro.
Зато в этот день было принято гадать на жениха.
Напомним, ранее астрологи порадовали представителей некоторых знаков скорой свадьбой.