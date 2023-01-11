В Роскачестве рассказали о лучшей туалетной бумаге

Стало известно, какую туалетную бумагу стоит купить россиянам.

В Роскачестве проверили семь торговых марок туалетной бумаги.

«На этот раз повторно исследовали туалетную бумагу семи наиболее популярных у потребителей торговых марок: «Лилия», «Чистый дом», Familia, Kleenex, Papia, Pero, Zewa Deluxe», – отметили специалисты.