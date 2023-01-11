В Роскачестве рассказали о лучшей туалетной бумаге

Туалетная бумага

Туалетная бумага. Фото: Global Look Press 

Специалисты в первую очередь смотрели на показатель мягкости.

Стало известно, какую туалетную бумагу стоит купить россиянам. 

В Роскачестве проверили семь торговых марок туалетной бумаги.

«На этот раз повторно исследовали туалетную бумагу семи наиболее популярных у потребителей торговых марок: «Лилия», «Чистый дом», Familia, Kleenex, Papia, Pero, Zewa Deluxe», – отметили специалисты.

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«Из протестированных товаров туалетная бумага двух торговых марок подтвердила высокое качество – Zewa Deluxe и Papia», – добавили в rskrf.ru.

Недостаточно мягкой бумагой оказались товары у «Чистого дома», и у Kleenex.

Напомним, ранее в Роскачестве определили лучший зефир «Ванильный».

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