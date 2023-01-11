В Роскачестве рассказали о лучшей туалетной бумаге

Стало известно, какую туалетную бумагу стоит купить россиянам.
В Роскачестве проверили семь торговых марок туалетной бумаги.
«На этот раз повторно исследовали туалетную бумагу семи наиболее популярных у потребителей торговых марок: «Лилия», «Чистый дом», Familia, Kleenex, Papia, Pero, Zewa Deluxe», – отметили специалисты.
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«Из протестированных товаров туалетная бумага двух торговых марок подтвердила высокое качество – Zewa Deluxe и Papia», – добавили в rskrf.ru.
Недостаточно мягкой бумагой оказались товары у «Чистого дома», и у Kleenex.
Напомним, ранее в Роскачестве определили лучший зефир «Ванильный».