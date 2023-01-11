Преображение удивляет: девушка, которая работает шахтером, меняет имидж после смены

Красота – не помеха для настоящего шахтера. Это доказала австралийка Джоди.
Девушка работает оператором в ТЭЦ. На работе звезда социальных сетей ходит в специальной форме и с каской на голове. Вместе яркого макияжа на Джоди остается грязь.
Зато после рабочей смены Джоди надевает красивое платье с декольте, делает прическу и макияж, благодаря которым блондинку с трудом можно отличить от «замарашки» с ТЭЦ.
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К слову, девушка прославилась из-за своих роликов с перевоплощением. Об этом заявили в TheSun.
«Пять лет люблю свою работу оператором ТЭЦ!», – рассказала блондинка в одном из своих роликов.
Шахтер Джоди. Фото: соцсети
Напомним, ранее бездомных облагородили и устроили им фотосессию.