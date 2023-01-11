Специалист поделилась вариантами, где пенсионеры могут получить компенсацию

Стало известно, какие льготы положены пенсионерам в 2023 году. Примечательно, что многие просто не знают о существовании компенсаций.

Финансовый консультант объяснила, что льготы полагаются в области услуг ЖКХ. В зависимости от региона пенсионеру могут погасить часть коммунальных счетов или оплатить всю сумму. При этом пенсионер должен быть одиноким.

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Еще пенсионеры могут рассчитывать на санаторно-курортное лечение. Полная компенсация отдыха в Москве дается один раз в год.