Специалист поделилась вариантами, где пенсионеры могут получить компенсацию

Стало известно, какие льготы положены пенсионерам в 2023 году. Примечательно, что многие просто не знают о существовании компенсаций.
Финансовый консультант объяснила, что льготы полагаются в области услуг ЖКХ. В зависимости от региона пенсионеру могут погасить часть коммунальных счетов или оплатить всю сумму. При этом пенсионер должен быть одиноким.
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Еще пенсионеры могут рассчитывать на санаторно-курортное лечение. Полная компенсация отдыха в Москве дается один раз в год.
Пенсионерам представляются билеты на выставки и в театр. Также льготы распространяются на лекарства и поездки в общественном транспорте.
Напомним, ранее были названы категории граждан, которые получат помощь от государства в наступившем году.