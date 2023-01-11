Компания Puma может возобновить работу на российском рынке

Puma

Puma. Фото: Global Look Press 

Бренд на фоне заявлений других зарубежных марок ушел с российского рынка в прошлом году.

Стало известно, что бренд спортивной одежды и инвентаря для тренировок Puma желает вернуться в Россию.

Сообщается, что копания может открыться через посредника. Как это сделал магазин одежды Levi's, появившись на российском рынке под другим названием.

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«Отечественные дизайнеры смогли заместить торговые марки одежды, которые покинули рынок, но спортивные товары – пока нет», – отметил эксперт в беседе с iz.ru.

Именно поэтому россияне заинтересованы в возвращении бренда.

К слову, после предполагаемого возвращения Puma в Москве могут открыться магазины Adidas и Tommy Hilfiger.

Напомним, ранее владельцам карты «Мир» пообещали хорошие скидки в «Магните». 

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