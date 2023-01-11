Окунуться в купель не советуют: россиян напугали погодными условиями на Крещение

Стало известно, какая температура будет на улице 19 января 2023 года. Именно поэтому москвичей предупредили быть осторожнее на праздник Крещения Господня.

Эксперт отметил, что оттепель ожидает жителей столичного региона уже 15-го числа. Вероятны осадки в виде мокрого снега с дождем. Не исключает синоптик и плюсовых температур.

Однако 19 января столбик термометра не поднимется выше нуля.

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