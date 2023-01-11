Всего две детали могут испортить блюдо: назван секрет приготовления идеальных сырников

Чтобы сырники получились пышными и рассыпчатыми нужно особенно уделить внимание этим деталям.
Казалось бы, сырники – простое блюдо. Однако найти правильное сочетание творога, яиц и муки нужно еще уметь.
Хозяйкам рассказали, что важно помнить во время приготовления сырников.
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Во-первых, нужен творог с жирностью 5-9%. Важно помнить, что творог не должен быть слишком жидким. Потому что иначе придется класть больше муки. А это приведет к тому, что сырники получатся твердыми.
Во-вторых, лучше добавлять только желток. Потому что белок только увеличит процент жидкости в будущих сырниках. И тогда блюдо может расползтись по сковороде. Об этом заявили в belnovosti.by.
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