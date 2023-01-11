В Роскачестве определили лучший зефир с ванильным вкусом

В Роскачестве проверили зефир «Ванильный».

Далеко не все конкурсанты удовлетворили проверяющих.

«Эксперты исследовали зефир «Ванильный» и выяснили, насколько обоснованны опасения потребителей. Продукция 26 торговых марок (ТМ) исследована по 179 показателям, главные из них – показатели безопасности и качества», – отметили в rskrf.ru.

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Оказалось, что среди 26 брендов у 12 выявили нарушение.

«Исследование выявило, что в продукции всех 26 торговых марок диоксида серы больше 10 мг/кг. При этом, из 26 торговых марок на этикетках 12 товаров не указано наличие диоксида серы: это «ВкусВилл», «Каждый день», «Красная цена», «Праздник сластён», «Сибирь», «Сладуница», «Ударница», «Шармэль», «365 дней», Aro, Belucci, Billa. Данный факт является нарушением требований технического регламента», – отметили в Роскачестве.

К слову, лучшей оказалась марка «Нева». На втором месте – «Первый Бобруйский». А бронза досталась бренду «Сладкие истории».